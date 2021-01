Il Btp a 15 anni fa il pieno ma Gualtieri tiene il freno a mano tirato. A che gioco sta giocando? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – I Titoli di Stato italiano battono, ancora una volta, Mes, Recovery Fund e tutto l’armamentario “pandemico” messo in piedi dall’Unione Europa. A questo giro è il Btp a 15 anni a fare il tutto esaurito sui mercati. Vola l’emissione del Btp a 15 anni Collocato ieri sul mercato dal ministero dell’Economia, il Btp a 15 anni (scadenza 1 marzo 2037) ha fatto letteralmente il botto. A partire dalla domanda: a fronte di 10 miliardi in collocamento, sono giunte al dipartimento del Tesoro richieste per oltre dieci volte tanto: 105 miliardi di euro. A fronte di una domanda così elevata, il calo del rendimento non poteva che seguire: 0,95% la cedola strappata (in due tranche semestrali, come per ogni Btp). Ancora meglio è andata sul mercato secondario, dove il rendimento è ulteriormente sceso a fine giornata allo 0,86%. Praticamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – I Titoli di Stato italiano battono, ancora una volta, Mes, Recovery Fund e tutto l’armamentario “pandemico” messo in piedi dall’Unione Europa. A questo giro è il Btp a 15a fare il tutto esaurito sui mercati. Vola l’emissione del Btp a 15Collocato ieri sul mercato dal ministero dell’Economia, il Btp a 15(scadenza 1 marzo 2037) ha fatto letteralmente il botto. A partire dalla domanda: a fronte di 10 miliardi in collocamento, sono giunte al dipartimento del Tesoro richieste per oltre dieci volte tanto: 105 miliardi di euro. A fronte di una domanda così elevata, il calo del rendimento non poteva che seguire: 0,95% la cedola strappata (in due tranche semestrali, come per ogni Btp). Ancora meglio è andata sul mercato secondario, dove il rendimento è ulteriormente sceso a fine giornata allo 0,86%. Praticamente ...

fattoquotidiano : Boom di richieste e rendimenti in calo per il Btp a 15 anni collocato oggi. Con questi numeri il Mes è completament… - Agenzia_Ansa : Boom per #Btp 15 anni da 10 miliardi, ordini oltre 105 miliardi #ANSA - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #6gennaio: #Recovery, come cambia il piano 'Transizione 4.0'… - ABosurgi : RT @Agenzia_Ansa: Boom per #Btp 15 anni da 10 miliardi, ordini oltre 105 miliardi #ANSA - voltes48 : RT @gr_grim: 'L'Italia ha emesso titoli di Stato a 15 anni per 10 miliardi di euro, a 8 punti base dal rendimento del BTP a 10 anni. La dom… -