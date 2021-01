Highlights e gol Napoli-Spezia 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la sedicesima giornata di. Al San Paolo sfida tra gli azzurri e i liguri, entrambe a caccia dei tre punti per i rispettivi obiettivi. Dominio azzurro nella prima ora di gioco concretizzato dal gol di Petagna, da qui in avanti però una gestione scellerata e così Nzola segna su un rigore molto dubbio il gol del pareggio e nel finale Pobega trova addirittura il sorpasso con gli ospiti che erano ridotti in dieci uomini. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.