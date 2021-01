Grillo paragona Renzi a Catilina (che fece una brutta fine): «Fino a quando abuserai della nostra pazienza?» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Matteo Renzi come Catilina. Questo il riferimento storico utilizzato da Beppe Grillo per parlare della crisi di governo che continua ad aleggiare sull’esecutivo giallorosso. Pomi della discordia tra il leader Italia Viva e il premier Giuseppe Conte una lunga lista di dossier, tra cui il Mes, la ripartizione del Recovery Fund, la gestione dei servizi segreti, solo per citarne alcuni. A innalzare ulteriormente la tensione tra le parti è intervenuto oggi il fondatore del M5s, che con un post sul blog dal titolo «Quo usque tandem» ha fatto un passo indietro nel tempo tornando al 63 a.C., «anno cruciale per la storia di Roma» quando l’8 novembre «il Console Cicerone pronunciò in Senato un severo discorso contro Lucio Sergio Catilina», uomo politico romano che ordì una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Matteocome. Questo il riferimento storico utilizzato da Beppeper parlarecrisi di governo che continua ad aleggiare sull’esecutivo giallorosso. Pomidiscordia tra il leader Italia Viva e il premier Giuseppe Conte una lunga lista di dossier, tra cui il Mes, la ripartizione del Recovery Fund, la gestione dei servizi segreti, solo per citarne alcuni. A innalzare ulteriormente la tensione tra le parti è intervenuto oggi il fondatore del M5s, che con un post sul blog dal titolo «Quo usque tandem» ha fatto un passo indietro nel tempo tornando al 63 a.C., «anno cruciale per la storia di Roma»l’8 novembre «il Console Cicerone pronunciò in Senato un severo discorso contro Lucio Sergio», uomo politico romano che ordì una ...

