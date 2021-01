Epifania in zona rossa, a Milano centro storico e Navigli deserti. Le immagini di piazza Duomo e della Darsena (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Epifania in zona rossa in tutto il Paese. A Milano strade e piazze completamente vuote. I negozi non essenziali sono chiusi e bar limitati all’asporto. Il centro storico, con piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, sono deserte, con l’eccezione di qualche runner L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021)inin tutto il Paese. Astrade e piazze completamente vuote. I negozi non essenziali sono chiusi e bar limitati all’asporto. Il, cone Galleria Vittorio Emanuele, sono deserte, con l’eccezione di qualche runner L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

