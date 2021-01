Elezioni Georgia, ancora un testa a testa decide il futuro di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ancora un testa a testa elettorale deciderà il futuro della presidenza Biden. Finale al cardiopalma nei due ballottaggi in Georgia per il Senato: col 97 % dei voti scrutinati è testa a testa (50% a 50%) tra il dem Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue mentre il suo compagno di partito Raphael Warnock è riuscito a strappare il seggio al rivale repubblicano. In palio in Georgia ci sono i seggi che possono cambiare tutti gli equilibri politici nazionali. Conquistandoli entrambi i democratici strapperebbero alla destra il controllo del Senato. Un’eventuale uno-due Warnock-Ossof cambierebbe il volto alla prossima presidenza. Spianerebbe la strada a una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021)unelettoralerà ildella presidenza. Finale al cardiopalma nei due ballottaggi inper il Senato: col 97 % dei voti scrutinati è(50% a 50%) tra il dem Jon Ossoff e il repubblicano David Perdue mentre il suo compagno di partito Raphael Warnock è riuscito a strappare il seggio al rivale repubblicano. In palio inci sono i seggi che possono cambiare tutti gli equilibri politici nazionali. Conquistandoli entrambi i democratici strapperebbero alla destra il controllo del Senato. Un’eventuale uno-due Warnock-Ossof cambierebbe il volto alla prossima presidenza. Spianerebbe la strada a una ...

