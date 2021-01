Dakar 2021 | Barreda vince nel Day 4 | De Soultrait si porta al comando

Canta237 : RT @LiveGPit: #Dakar2021 Moto, Stage 4: vince Barreda, De Soultrait nuovo leader Di @Canta237 - motoblogit : Dakar 2021: 4a tappa a Barreda, De Soultrait balza in testa - FormulaPassion : #Dakar2021 | L’avventura dell’Orobica Raid – Day 4 - LiveGPit : #Dakar2021 Moto, Stage 4: vince Barreda, De Soultrait nuovo leader Di @Canta237 - dakarbot : RT @zazoomblog: Dakar 2021 Manuel Andujar e Dmitry Sotnikov i vincitori tra i quad e i camion nella quarta tappa - #Dakar #Manuel #Andujar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2021

Per la terza volta in questa edizione il qatariota della Toyota - secondo in classifica generale - chiude davanti a tutti. Nelle moto vittoria dello spagnolo ...La Tappa più lunga. Barreda vince per la seconda volta e si installa a 15” da De Soultrait, Husqvarna, nuovo leader. Al Attiyah si impone ancora ma Peterhansel resta in testa al Rally. Incidente a San ...