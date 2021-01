Crisi di governo, stoccata di D’Alema a Renzi: “Non si caccia l’uomo più popolare per volere del più impopolare” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La (presunta) Crisi di governo rientrerà per il semplice motivo che “conviene a tutti, vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro”. Anche perché “non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare”. Lo dice Massimo D’Alema in un colloquio telefonico con un giornalista di Repubblica, esprimendo qualche cauto parere sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Crisi di governo, come andrà a finire? La “stampella” per Conte sarebbe già pronta Insomma, l’ex premier e segretario Pds-Ds, ora eminenza grigia di Articolo 1, il partito che esprime il ministro della Salute Roberto Speranza, si dice abbastanza sicuro di come ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La (presunta)dirientrerà per il semplice motivo che “conviene a tutti, vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro”. Anche perché “non credo che possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigipiùdel Paese per fare un favore a quello più im”. Lo dice Massimoin un colloquio telefonico con un giornalista di Repubblica, esprimendo qualche cauto parere sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteodi, come andrà a finire? La “stampella” per Conte sarebbe già pronta Insomma, l’ex premier e segretario Pds-Ds, ora eminenza grigia di Articolo 1, il partito che esprime il ministro della Salute Roberto Speranza, si dice abbastanza sicuro di come ...

