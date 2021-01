Boschi: “Ministre pronte a dimettersi, nessuna risposta dal governo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Maria Elena Boschi sembra ormai aver decretato nella sua ultima intervista la fine del governo, pur non credendo alle elezioni anticipate. “Le nostre Ministre sono pronte a dimettersi. Conte si decida”. Questo l’ultimatum lanciato da Maria Elena Boschi al governo in un’intervista concessa al giornale La Stampa. Si, perché come ha precisato la capogruppo di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Maria Elenasembra ormai aver decretato nella sua ultima intervista la fine del, pur non credendo alle elezioni anticipate. “Le nostresono. Conte si decida”. Questo l’ultimatum lanciato da Maria Elenaalin un’intervista concessa al giornale La Stampa. Si, perché come ha precisato la capogruppo di L'articolo proviene da Inews.it.

