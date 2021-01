Borat 2 | Sacha Baron Cohen svela | Rudolph Giuliani rifiutò di fare il test per il Covid

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha rivelato cheha rifiutato di sottoporsi alprima di recarsi in hotel per la falsa intervista in una sequenza diè uno dei personaggi più sorprendenti di Hollywood. Allo stesso modo, anche2, l'ultimo film che lo vede come protagonista, si sta affermando sempre più come un autentico tesoro ricco di preziose pepite rivelative. Come riporta Indiewire,ha rivelato a Variety che, prima di recarsi nell'hotel in cui si sarebbe svolta la finta intervista inserita nel suo lungometraggio distribuito da Amazon Prime Video,...