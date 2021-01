Bologna Udinese 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Udinese si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Udinese 0-0 fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo Bologna Udinese 0-0: risultato e tabellino Bologna (4-2-3-1) – Da Costa; Tomyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Breza, Hickey, Skov Olsen, Arnofoli, Poli, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Calabresi, Vignato, Vergani, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1) – Da Costa; Tomyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Breza, Hickey, Skov Olsen, Arnofoli, Poli, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Calabresi, Vignato, Vergani, ...

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - BfcOfficialPage : ?? ?????????? ?????? ?? ?? 15:00 ?? @SerieA ?? Stadio Renato Dall'Ara ?? @Udinese_1896 ?? FORZA BOLOGNA ?? #BolognaUdinese… - bolognafcbrasil : 1' - Calcio d'inizio, bola em jogo para Bologna e Udinese no Renato Dall'Ara, em Bolonha, pelo Campeonato Italiano.… - SociosDeporte : Se juega Sassuolo 0-0 Genoa Sampdoria 0-0 Inter Lazio 0-0 Fiorentina Crotone 0-0 Roma Bologna 0-0 Udinese Torino 0-0 Verona #SerieA - Federossoblu : #BolognaUdinese formazioni ufficiali Bologna - Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolin… -