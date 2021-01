Vaccinazioni complicate e le altre notizie sul virus

(Di martedì 5 gennaio 2021) In India è stato approvato per l’uso un vaccino ancora in fase sperimentale, un quotidiano giapponese denuncia una vaccinazione non autorizzata, nuovo confinamento nel Regno Unito: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Internazionale

In India è stato approvato per l’uso un vaccino ancora in fase sperimentale, un quotidiano giapponese denuncia una vaccinazione non autorizzata, nuovo confinamento nel Regno Unito: l’attualità sulla p ...La rapidità con cui è stato sviluppato e approvato il vaccino contro SARS-CoV-2 non ha precedenti, e dimostra che realizzare un agente immunizzante in tempi velocissimi è possibile. Ma sarà questo il ...