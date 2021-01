Un posto al sole | un personaggio storico lascerà la soap?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Grande colpo di scena ad Upas: dopo il super episodio di Capodanno, in cui Marina Giordano (Nina Soldano) ha scoperto bruscamente il piano di Roberto, le trame prenderanno una piega del tutto inaspettata. Nelle prossime puntate, mentre Marina sarà sempre più disperata per le condizioni di salute di Fabrizio (Giorgio Borghetti) ricoverato in ospedale, vedremo un Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che si ritroverà a fare i conti con la distanza sempre più profonda tra lui e la donna. La Giordano sembrerà a questo punto decisa a lasciarsi il passato alle spalle, costruendosi una nuova vita con l’uomo che ama: e così sarà, dopo un breve mini film che ripercorrerà i momenti più salienti ed importanti della loro storia, i due decideranno di partire insieme. Una decisione non facile per Marina, in quanto per lei non è affatto facile rinunciare alla sua vendetta… Ma questa ...