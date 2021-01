Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in apertura nuovo decreto nella notte scuole superiori di aperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia mentre negli altri giorni vincerà la fascia gialla rafforzato lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure alle quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marche lezioni a distanza fino al 31 gennaio e tu ritorna Qual è il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli dice e Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra le regioni e il governo come le loro visioni possano essere così distanti riprendere la frequenza insetto all’11 gennaio non ...