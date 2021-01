“Sotto quella maglietta, possibile che tu sia solo in mutande?”: il sindaco in collegamento fa una figuraccia epica (Di martedì 5 gennaio 2021) “Sotto quella maglietta, potrebbe essere che tu sia solo in mutande?“. La domanda non ha niente a che vedere un film erotico-demenziale ma è stata fatta da una conduttrice radiofonica, Kim Debrie, al sindaco di Aversa e leader del partito indipendentista fiammingo N-VA. Lui, Bart de Wever, era collegato alla radio. Ma oggi, si sa, quasi tutte le emittenti hanno anche la parte video e così il “nostro” si è lanciato in un collegamento vestito solo dalla vita in su. Peccato che uno specchio alle sue spalle abbia mostrato i suoi slip neri. “Dannazione, perché probabilmente sono seduto davanti a uno specchio. Non ne avevo tenuto conto. L’anno inizia con un momento particolarmente imbarazzante, lo ricorderò a lungo”, ha commentato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) “, potrebbe essere che tu siain?“. La domanda non ha niente a che vedere un film erotico-demenziale ma è stata fatta da una conduttrice radiofonica, Kim Debrie, aldi Aversa e leader del partito indipendentista fiammingo N-VA. Lui, Bart de Wever, era collegato alla radio. Ma oggi, si sa, quasi tutte le emittenti hanno anche la parte video e così il “nostro” si è lanciato in unvestitodalla vita in su. Peccato che uno specchio alle sue spalle abbia mostrato i suoi slip neri. “Dannazione, perché probabilmente sono seduto davanti a uno specchio. Non ne avevo tenuto conto. L’anno inizia con un momento particolarmente imbarazzante, lo ricorderò a lungo”, ha commentato il ...

angelo_di_dio : @Agata63803486 @AndreaOrlandosp @lucabrusc1 La crisi è quella messa in campo da una riunione di ubriachi che al mom… - piccherroll : @mgzk24 Che però è quella che ha il problema di dare via Papu. E chissà se quello lì sotto Gasp rinasca. - mattia_mat : @latwittipe Io sono preoccupato... possibile che nessuno si sia accorto che Cine 34 trasmette h24 commedie italiane… - nonhonientedadi : @stopridingmyD Io vivo in un palazzo con soggetti mai visti prima. Quante liti, ma credo di aver raggiunto il nirva… - CicoPapi1 : RT @Isideeeee: Era delusa, lui: l'ennesimo buco nell'acqua, ci rifletteva mentre tornava a casa sotto il sole cocente, quando una macchina… -