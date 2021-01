Scuola, in Puglia didattica digitale integrata fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) BARI – “In Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in Didattica digitale integrata fino a venerdi’ 15 gennaio 2021“. È quanto dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, subito dopo aver firmato l’ordinanza che entrerà in vigore il prossimo 7 gennaio. “La scelta – spiega – si fonda su ragioni epidemiologiche e di mitigazione del rischio di contagio. L’evoluzione della curva dei contagi e dell’indice Rt non è chiara, non sappiamo ancora quali effetti sui contagi ci sono dopo il periodo festivo: il virus circola e non ha allentato la sua morsa”. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) BARI – “In Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in Didattica digitale integrata fino a venerdi’ 15 gennaio 2021“. È quanto dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, subito dopo aver firmato l’ordinanza che entrerà in vigore il prossimo 7 gennaio. “La scelta – spiega – si fonda su ragioni epidemiologiche e di mitigazione del rischio di contagio. L’evoluzione della curva dei contagi e dell’indice Rt non è chiara, non sappiamo ancora quali effetti sui contagi ci sono dopo il periodo festivo: il virus circola e non ha allentato la sua morsa”.

