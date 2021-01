Scontro sul ritorno a scuola: Elementari e Medie riaprono il 7 gennaio, le Superiori l'11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole Elementari e Medie riapriranno regolarmente gioved 7 gennaio . Le scuole Superiori riapriranno, al 50%, luned 11 gennaio . Queste le decisione di questa sera del Consiglio dei Ministri. Alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuoleriapriranno regolarmente gioved 7. Le scuoleriapriranno, al 50%, luned 11. Queste le decisione di questa sera del Consiglio dei Ministri. Alla ...

Advertising

Azione_it : #Azione è nata per affermare un nuovo modo di fare politica, basato sul buon governo e il pragmatismo. Il 2021 è l'… - angiuoniluigi : RT @repubblica: In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tutta l'It… - LucianoCaveri : In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tu… - domingonarvaez1 : RT @repubblica: In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tutta l'It… - repubblica : In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sul In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-... la Repubblica Stati Uniti, il capo dei Proud Boys: «Trump non finisce, ora è un movimento». Ma nella notte viene arrestato

Tarrio: ci sono traditori anche tra i repubblicani. . Dal 3 novembre i Proud Boys hanno marciato due volte su Washington contro «l’elezione rubata» e vi torneranno domani ...

Scontro nella via della paura Due feriti, uno è grave

Un ragazzo di 19 anni in ospedale in codice rosso dopo un urto violento. I residenti reclamano dossi per rallentare i veicoli che sfrecciano ad alta velocità ...

Tarrio: ci sono traditori anche tra i repubblicani. . Dal 3 novembre i Proud Boys hanno marciato due volte su Washington contro «l’elezione rubata» e vi torneranno domani ...Un ragazzo di 19 anni in ospedale in codice rosso dopo un urto violento. I residenti reclamano dossi per rallentare i veicoli che sfrecciano ad alta velocità ...