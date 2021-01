Roberto Maroni colpito da malore, sono in corso accertamenti (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Maroni è stato colpito da un improvviso malore, ed è caduto a terra provocandosi una ferita alla testa. Adesso si trova ricoverato nell’opedale di Varese, per ulteriori accertamenti. Secondo indiscrezioni, i medici stanno indagando a fondo sulla questione, poiché dietro al mancamento improvviso e alla caduta, potrebbero esserci cause organiche di non lieve entità. I medici stanno quindi sondando su cosa ha potuto provocargli il malore. Al momento rassicurano: “Sta bene ed è cosciente“. Nel pomeriggio potrebbe essere diramato un bollettino ufficiale sulle condizioni di salute del deputato candidato sindaco del centrodestra a Varese per le prossime elezioni amministrative. Matteo Savini ha scritto a Roberto Maroni e si tiene in costante ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021)è statoda un improvviso, ed è caduto a terra provocandosi una ferita alla testa. Adesso si trova ricoverato nell’opedale di Varese, per ulteriori. Secondo indiscrezioni, i medici stanno indagando a fondo sulla questione, poiché dietro al mancamento improvviso e alla caduta, potrebbero esserci cause organiche di non lieve entità. I medici stanno quindi sondando su cosa ha potuto provocargli il. Al momento rassicurano: “Sta bene ed è cosciente“. Nel pomeriggio potrebbe essere diramato un bollettino ufficiale sulle condizioni di salute del deputato candidato sindaco del centrodestra a Varese per le prossime elezioni amministrative. Matteo Savini ha scritto ae si tiene in costante ...

