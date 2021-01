Pezzo di cuore, Alessandra Amoroso ed Emma cantano la loro amicizia in un duetto (Di martedì 5 gennaio 2021) La notizia era nell’aria già da qualche giorno: il 15 gennaio uscirà il primo duetto di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone dal titolo Pezzo di cuore. Le due cantanti salentine consolidano la loro amicizia anche in musica con una collaborazione molto attesa da parte dei fan, soprattutto dopo Non è l’inferno a Sanremo e il concerto insieme all’Arena di Verona. Da qualche giorno le due artista avevano iniziato a pubblicare alcuni indizi sui social network. Prima i video delle canzoni cantante a Il concerto del vincitore, poi il cambio di foto profilo in contemporanea e un countdown da parte di Emma. Ai fan è bastato fare 2 + 2 e aspettare l’ufficialità che ha confermato il tutto. Arriva il duetto tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) La notizia era nell’aria già da qualche giorno: il 15 gennaio uscirà il primodiedMarrone dal titolodi. Le due cantanti salentine consolidano laanche in musica con una collaborazione molto attesa da parte dei fan, soprattutto dopo Non è l’inferno a Sanremo e il concerto insieme all’Arena di Verona. Da qualche giorno le due artista avevano iniziato a pubblicare alcuni indizi sui social network. Prima i video delle canzoni cantante a Il concerto del vincitore, poi il cambio di foto profilo in contemporanea e un countdown da parte di. Ai fan è bastato fare 2 + 2 e aspettare l’ufficialità che ha confermato il tutto. Arriva iltra ...

AmorosoOF : PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!?? Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutt… - AmorosoOF : Pezzo di cuore ?? @MarroneEmma - rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - giogiup : io mentre ascolto Pezzo di cuore - _erikaleo : RT @impfede4: serata duetti Emma canta con Gaia, Alessandra con Annalisa e poi cantano un pezzo di cuore...let me dream -