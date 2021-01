Patrimonio | Corsetti | danno a città non viene riparato da delibera

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Ladi riordino delindisponibile annunciata ieri dalla sindaca Raggi, oltre ad essere un provvedimento tardivo e debole, non serve a riparare il gravissimoche si e’ procurato alla citta’ con la chiusura di tante realta’ associative che, nel frattempo, hanno deciso di riconsegnare all’amministrazione le chiavi dei locali che utilizzavano a fronte della richiesta di canoni esorbitanti e delle minacce di sfratto”. E’ quanto dichiara in una nota Orlando, consigliere capitolino del Partito democratico. “Prima di approvare lache ribalta apparentemente la politica pentastellata in materia diindisponibile- scrive- la Sindaca e la sua Giunta avrebbero fatto bene a chiedere scusa a tutte quelle piccole ...