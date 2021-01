L'idea di Casini: 'Conte deve portare al governo tutti i leader dei partiti di maggioranza' (Di martedì 5 gennaio 2021) La sua idea da bravo democristiano: Conte dovrebbe chiedere ai leader dei partiti di entrare nella squadra di governo. Il consiglio al premier arriva da Pier Ferdinando Casini, in un'intervista al ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) La suada bravo democristiano:dovrebbe chiedere aideidi entrare nella squadra di. Il consiglio al premier arriva da Pier Ferdinando, in un'intervista al ...

Il senatore democristiano eletto nelle liste del Pd: "Il premierrimane assediato a Palazzo Chigi. Vive ogni richiesta come una minaccia e invece..." ...

Il senatore democristiano eletto nelle liste del Pd: "Il premierrimane assediato a Palazzo Chigi. Vive ogni richiesta come una minaccia e invece..." ...