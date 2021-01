L’ex Pirlo e i possibili record. Milan, l’esame Juventus è un test per la storia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Uno scontro diretto diverso dal solito, ma solo per quel che ha recitato la classifica negli ultimi anni. Perché il Milan-Juventus che il turno di Epifania della Serie A offre domani sera è il big match che per attesa, ambizioni e speranze torna ad essere fedele alla storia dei rossoneri. Era dal finale della stagione 2010/11 (Scudetto del Milan e secondo posto dell’Inter), che le due squadre Milanesi non si trovavano nelle prime due posizioni in classifica dopo almeno 14 partite giocate. Alle spalle del Milan capolista, infatti c’è l’Inter che tra esigenze di mercato e una striscia perfetta in campionato non ha nessuna intenzione di fermarsi e proverà a ribadirlo domani sul campo della Sampdoria. E poi ci sono i terzi incomodi: la Roma fa visita al Crotone e non vuole smettere di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Uno scontro diretto diverso dal solito, ma solo per quel che ha recitato la classifica negli ultimi anni. Perché ilche il turno di Epifania della Serie A offre domani sera è il big match che per attesa, ambizioni e speranze torna ad essere fedele alladei rossoneri. Era dal finale della stagione 2010/11 (Scudetto dele secondo posto dell’Inter), che le due squadreesi non si trovavano nelle prime due posizioni in classifica dopo almeno 14 partite giocate. Alle spalle delcapolista, infatti c’è l’Inter che tra esigenze di mercato e una striscia perfetta in campionato non ha nessuna intenzione di fermarsi e proverà a ribadirlo domani sul campo della Sampdoria. E poi ci sono i terzi incomodi: la Roma fa visita al Crotone e non vuole smettere di ...

