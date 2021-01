Lazio, Inzaghi: “Errori arbitrali ci hanno penalizzato, ma non voglio alibi” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Sappiamo quanto sarà importante la partita con la Fiorentina. Nelle ultime tre partite abbiamo offerto tre buone prestazioni, ma abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano ed il secondo tempo di Genova. In questo momento non possiamo permetterci blackout perchè ci sono costati punti importanti”. Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, presenta il match contro la squadra di Prandelli che si giocherà il 6 gennaio allo stadio Olimpico ai canali ufficiali del club. “Ora siamo concentrati sulla Fiorentina, voglio vedere grandi motivazioni da parte della squadra perché sarà un match molto importante – ha proseguito l’allenatore biancoceleste – Non voglio alibi per la mia squadra. Ci sono stati Errori arbitrali che ci hanno penalizzato nel corso ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) “Sappiamo quanto sarà importante la partita con la Fiorentina. Nelle ultime tre partite abbiamo offerto tre buone prestazioni, ma abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano ed il secondo tempo di Genova. In questo momento non possiamo permetterci blackout perchè ci sono costati punti importanti”. Così Simone, tecnico della, presenta il match contro la squadra di Prandelli che si giocherà il 6 gennaio allo stadio Olimpico ai canali ufficiali del club. “Ora siamo concentrati sulla Fiorentina,vedere grandi motivazioni da parte della squadra perché sarà un match molto importante – ha proseguito l’allenatore biancoceleste – Nonper la mia squadra. Ci sono statiche cinel corso ...

