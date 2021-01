L’apertura slitta all’11 gennaio, ma le Regioni vanno in ordine sparso (Di martedì 5 gennaio 2021) Gli studenti delle scuole superiori non torneranno in classe il 7 gennaio, nemmeno al 50%. Dopo il «no» di 12 Regioni e anche quello del Partito democratico, il governo alla fine ha deciso di far slittare la riapertura delle scuole all’11 gennaio. La decisioni arriva alla fine di una giornata caotica, conclusasi con uno scontro durissimo nel consiglio dei ministri notturno. Ma è una scelta ipotetica: tutto dipenderà dal monitoraggio dei contagi di venerdì 8 gennaio. Soltanto le Regioni che dovessero essere rosse, secondo le nuove regole dell’indice Rt approvate ieri, non riapriranno le superiori. Anche se al momento nessuna Regione è vicino alla soglia che costringerebbe gli studenti a continuare con la didattica a distanza. Un altro compromesso sposta quindi in avanti ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 gennaio 2021) Gli studenti delle scuole superiori non torneranno in classe il 7, nemmeno al 50%. Dopo il «no» di 12e anche quello del Partito democratico, il governo alla fine ha deciso di farre la riapertura delle scuole. La decisioni arriva alla fine di una giornata caotica, conclusasi con uno scontro durissimo nel consiglio dei ministri notturno. Ma è una scelta ipotetica: tutto dipenderà dal monitoraggio dei contagi di venerdì 8. Soltanto leche dovessero essere rosse, secondo le nuove regole dell’indice Rt approvate ieri, non riapriranno le superiori. Anche se al momento nessuna Regione è vicino alla soglia che costringerebbe gli studenti a continuare con la didattica a distanza. Un altro compromesso sposta quindi in avanti ...

