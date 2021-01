Koala a rischio estinzione, in Australia arrivano droni e cani molecolari per proteggerli (Di martedì 5 gennaio 2021) L' Australia rischia di perdere una delle specie animali più emblematiche presenti sul suo territorio: i Koala . Già minacciati dagli incendi fuori controllo degli scorsi mesi, questi marsupiali sono ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) L'rischia di perdere una delle specie animali più emblematiche presenti sul suo territorio: i. Già minacciati dagli incendi fuori controllo degli scorsi mesi, questi marsupiali sono ...

L'Australia rischia di perdere una delle specie animali più emblematiche presenti sul suo territorio: i koala. Già minacciati dagli incendi fuori controllo degli scorsi mesi, ...

Le notizie più recenti riguardavano la morte di un koala, Lewis, salvato dagli incendi che stanno mettendo in ginocchio l'Australia: portato in un centro veterinario per cercare di porre rimedio alle ...

