Il Signore degli Anelli | Ian McKellen era infastidito dai cambiamenti nella sceneggiatura

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ianha svelato nuovi retroscena della lavorazione de Il, ricordando il fastidio verso i continuinello script e la nostalgia per il vecchio team sul set di Lo Hobbit. La star de Il, Ian, ha ammesso che la lavorazione della trilogia è stata fastidiosa per via dei costantiche hanno permesso di tenere il cast all'erta durante tutta la lavorazione. Si torna a parlare de Ile di Lo Hobbit in occasione dell'uscita delle due trilogie firmate da Peter Jackson, per la prima volta in 4K Ultra HD in versione cinematografica ...