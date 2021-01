"Grease" nel mirino #Metoo. "Va bandito dalla televisione" - (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Gnocchi Un'opera irresponsabile, ignobile, forse criminale. Un'opera misogina, simbolo dell'oppressione patriarcale. Un'opera che alterna omofobia a incitamenti allo stupro Un'opera irresponsabile, ignobile, forse criminale. Un'opera misogina, simbolo dell'oppressione patriarcale. Un'opera che alterna omofobia a incitamenti allo stupro. Voi pensavate che Grease fosse un'innocua commedia musicale, nostalgica e un po' ridicola, con quelle brillantine di John Travolta fuori tempo massimo nel 1978 e il fisico snello di Olivia Newton-John, indecisa se essere una star del pop o una regina dei corsi di ginnastica. Invece, no. Grease, per i fautori della cultura (?) della cancellazione, è un film altamente diseducativo, indegno di essere trasmesso dalla BBC. È necessario rimuoverlo dai palinsesti, per sempre. I ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Gnocchi Un'opera irresponsabile, ignobile, forse criminale. Un'opera misogina, simbolo dell'oppressione patriarcale. Un'opera che alterna omofobia a incitamenti allo stupro Un'opera irresponsabile, ignobile, forse criminale. Un'opera misogina, simbolo dell'oppressione patriarcale. Un'opera che alterna omofobia a incitamenti allo stupro. Voi pensavate chefosse un'innocua commedia musicale, nostalgica e un po' ridicola, con quelle brillantine di John Travolta fuori tempo massimo nel 1978 e il fisico snello di Olivia Newton-John, indecisa se essere una star del pop o una regina dei corsi di ginnastica. Invece, no., per i fautori della cultura (?) della cancellazione, è un film altamente diseducativo, indegno di essere trasmessoBBC. È necessario rimuoverlo dai palinsesti, per sempre. I ...

