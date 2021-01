Governo, Renzi “Non vogliamo poltrone, pronti a lasciare le nostre” (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo gli unici disponibili a lasciare le poltrone”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nella sua e-news. “Se le nostre idee non servono, tenetevi anche le poltrone. I populisti non si capacitano che esista un partito in cui due Ministre, Teresa e Elena, siano pronte a dimettersi se non viene dato ascolto alle nostre proposte – aggiunge -. Quel partito, coraggioso e libero, è diverso da tutti gli altri: si chiama Italia Viva. Le poltrone servono per far accadere le cose, non sono fini a se stesse: questa è la differenza tra chi pensa che la parola “potere” sia un verbo e chi pensa che la parola “potere” sia un sostantivo”.“Le veline del Palazzo – spiega Renzi – riempiono i giornali di totoministri. Chiacchiere buone ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo gli unici disponibili ale”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteonella sua e-news. “Se leidee non servono, tenetevi anche le. I populisti non si capacitano che esista un partito in cui due Ministre, Teresa e Elena, siano pronte a dimettersi se non viene dato ascolto alleproposte – aggiunge -. Quel partito, coraggioso e libero, è diverso da tutti gli altri: si chiama Italia Viva. Leservono per far accadere le cose, non sono fini a se stesse: questa è la differenza tra chi pensa che la parola “potere” sia un verbo e chi pensa che la parola “potere” sia un sostantivo”.“Le veline del Palazzo – spiega– riempiono i giornali di totoministri. Chiacchiere buone ...

GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - Linkiesta : Il Pd, grazie all’iniziativa di Renzi e all’inadeguatezza di #Conte, avrebbe la possibilità di far partire un gover… - NicolaPorro : ?? La Zampa spera nel 'bel tempo', #Cassese sui dpcm illegittimi, la crisi politica da #Renzi a #DiMaio. Questo e al… - FzVittoria : RT @red_mask9: Oggi un purista comunista, nelle giornaliere litanie di accuse verso Renzi, ha parlato di “responsabilità” per non regalare… - Massimino_O : RT @La_manina__: Le vaccinazioni marciano. Le misure di contenimento hanno funzionato (decessi scesi a 350 contro i circa 1.000 al giorno d… -