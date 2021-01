Fedez e Zaniolo, rapporto professionale interrotto: l’indiscrezione (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rapper e l'asso della Roma si sarebbe divisi: i due avrebbero smesso di collaborare dal punto di vista professionale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rapper e l'asso della Roma si sarebbe divisi: i due avrebbero smesso di collaborare dal punto di vistaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Maly20122 : @blogtivvu A me sembra come ho già scritto a mr parpiglia che le cose siano ben diverse guardando i like della ex d… - Maly20122 : @Parpiglia Vedendo i like della fidanzata di zaniolo a @Fedez e consorte direi che le cose, probabilmente , non stanno come hai scritto tu.. - blogtivvu : Nicolò #Zaniolo “rompe” con #Fedez? Si parla anche di “causa legale”: gli ultimi gossip - gioTS3 : Comunque per fortuna Fedez si doveva occupare della immagine pubblica di Zaniolo - GaddoniIlaria : @Maly20122 @tanibus82 @Fedez Gli curerà la sfera lavorativa che riguarda l’aspetto legato alle pubblicità no quella… -