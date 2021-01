Dominio Suarez in Liga: 9 gol con 13 tocchi. Non si organizzano esami falsi per niente (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi El Pais celebra Luis Suarez. Il capocannoniere della Liga con 9 gol segnati con, tipo, 13 tocchi in tutto. Ne celebra l’efficacia, la sua essenza di attaccante chirurgico. Ha non pochi meriti per il primo posto in classifica dell’Atletico Madrid. Qui in Italia il suo nome va ormai in abbinamento con l’esame d’italiano taroccato, le responsabilità da accertare della Juventus, insomma la farsa, l’imbroglio, il posticcio. Ma stiamo sottovalutando il suo valore sportivo, confermato anche dopo aver lasciato il Barcellona per andare a dominare il campionato spagnolo con l’Atletico – di sponda sulle voglie della Juve di affiancarlo a Ronaldo. El Pais descrive l’ennesimo “gol one-touch”, l’ottavo così dei suoi nove in campionato (il suo miglior inizio alla sua prima stagione in un nuovo club): cinque con il sinistro, due con il destro e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi El Pais celebra Luis. Il capocannoniere dellacon 9 gol segnati con, tipo, 13in tutto. Ne celebra l’efficacia, la sua essenza di attaccante chirurgico. Ha non pochi meriti per il primo posto in classifica dell’Atletico Madrid. Qui in Italia il suo nome va ormai in abbinamento con l’esame d’italiano taroccato, le responsabilità da accertare della Juventus, insomma la farsa, l’imbroglio, il posticcio. Ma stiamo sottovalutando il suo valore sportivo, confermato anche dopo aver lasciato il Barcellona per andare a dominare il campionato spagnolo con l’Atletico – di sponda sulle voglie della Juve di affiancarlo a Ronaldo. El Pais descrive l’ennesimo “gol one-touch”, l’ottavo così dei suoi nove in campionato (il suo miglior inizio alla sua prima stagione in un nuovo club): cinque con il sinistro, due con il destro e ...

