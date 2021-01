Daydreamer, anticipazioni turche: Yigit offre a Sanem di lavorare con lui, Can impazzisce (Di martedì 5 gennaio 2021) Daydreamer, anticipazioni turche: cosa succederà, dopo l’arrivo di Yigit? Che conseguenze avrà? Leggete questo articolo e lo scoprirete! Inoltre ci sarà un colpo di scena per quanto riguarda Guliz e Muzaffer. Gli amici di Sanem le fanno visita a casa e Guliz … ha come sempre la lingua un po’ troppo lunga! Inaspettatamente Muzaffer comincia a corteggiare la giovane Guliz si reca a fare visita a Sanem a casa sua per sapere come sta. Le aprono la porta Mevkibe e Nihat e la ragazza allude all’incidente dell’amica, del quale però i genitori di quest’ultima non sapevano nulla, perché sia lei che Leyla gliel’hanno tenuto nascosto per non preoccuparli. Agitati, rientrano immediatamente e si informano delle condizioni della figlia minore. Guliz si scusa con Sanem per la gaffe, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 5 gennaio 2021): cosa succederà, dopo l’arrivo di? Che conseguenze avrà? Leggete questo articolo e lo scoprirete! Inoltre ci sarà un colpo di scena per quanto riguarda Guliz e Muzaffer. Gli amici dile fanno visita a casa e Guliz … ha come sempre la lingua un po’ troppo lunga! Inaspettatamente Muzaffer comincia a corteggiare la giovane Guliz si reca a fare visita aa casa sua per sapere come sta. Le aprono la porta Mevkibe e Nihat e la ragazza allude all’incidente dell’amica, del quale però i genitori di quest’ultima non sapevano nulla, perché sia lei che Leyla gliel’hanno tenuto nascosto per non preoccuparli. Agitati, rientrano immediatamente e si informano delle condizioni della figlia minore. Guliz si scusa conper la gaffe, ...

