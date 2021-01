Crotone-Roma, le probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gennaio 2021- La Roma vuole continuare a sognare in un campionato che sta regalando grandi emozioni, il Crotone invece spera in un a salvezza che appare sempre più complicata: questi sono i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gennaio 2021- Lavuole continuare a sognare in un campionato che sta regalando grandi emozioni, ilinvece spera in un a salvezza che appare sempre più complicata: questi sono i ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Fonseca non parte con la Roma: non sarà in panchina a Crotone ? - SkySport : Roma, Fonseca non parte per Crotone: ha la gastroenterite. Le news - zazoomblog : Roma Fonseca non è partito per Crotone a causa di una gastroenterite - #Fonseca #partito #Crotone #causa - delluccimarco1 : Crotone-Roma, Fonseca: 'Loro squadra di grande qualita' e coraggio' - UgoBaroni : RT @CorSport: #Fonseca non parte con la #Roma per #Crotone: ha avuto un problema -