Covid, in Germania lockdown fino al 31 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) BERLINO (Germania) (ITALPRESS) – Proseguono le restrizioni contro il Covid decise dal governo tedesco. La cancelliera Angela Merkel ha infatti prorogato al 31 gennaio il lockdown in vigore dal 16 dicembre scorso. La decisione è stata assunta a margine del vertice tenuto in remoto con i primi ministri dei Lander. Scelta quasi obbligata dopo il balzo dei contagi e i numeri record dei decessi, con un mese di dicembre nero e che ha segnato un record per quanto riguarda i morti causati dal coronavirus. Tra le nuove restrizioni introdotte il limite massimo di una persona esterna presente in un’abitazione. Confermato il divieto di spostamenti dei cittadini oltre un raggio di 15 chilometri rispetto alla propria abitazione.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) BERLINO () (ITALPRESS) – Proseguono le restrizioni contro ildecise dal governo tedesco. La cancelliera Angela Merkel ha infatti prorogato al 31ilin vigore dal 16 dicembre scorso. La decisione è stata assunta a margine del vertice tenuto in remoto con i primi ministri dei Lander. Scelta quasi obbligata dopo il balzo dei contagi e i numeri record dei decessi, con un mese di dicembre nero e che ha segnato un record per quanto riguarda i morti causati dal coronavirus. Tra le nuove restrizioni introdotte il limite massimo di una persona esterna presente in un’abitazione. Confermato il divieto di spostamenti dei cittadini oltre un raggio di 15 chilometri rispetto alla propria abitazione.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - SkyTG24 : Il governo federale e i 16 Land tedeschi hanno raggiunto un accordo per prorogare il #lockdown della #Germania fino… - Agenzia_Ansa : #Covid: La #Germania prolunga il #lockdown al 31 gennaio #ANSA - Marlfix : RT @SkyTG24: Il governo federale e i 16 Land tedeschi hanno raggiunto un accordo per prorogare il #lockdown della #Germania fino al 31 genn… - Yogaolic : RT @SkyTG24: Il governo federale e i 16 Land tedeschi hanno raggiunto un accordo per prorogare il #lockdown della #Germania fino al 31 genn… -