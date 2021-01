Conte, Renzi e Mattarella. Antonucci legge la crisi di governo in penombra (Di martedì 5 gennaio 2021) In questi giorni si fa un discreto parlare della crisi al buio, aperta dalle richieste politiche di Matteo Renzi e di Italia Viva all’esecutivo di Giuseppe Conte. Con tale espressione si intende designare la circostanza dell’apertura formale di una crisi di governo, in assenza di maggioranza alternative, pronte a guidare l’esecutivo. L’ipostatizzazione del ruolo di creatore di caos, attribuito a Matteo Renzi, accompagna in genere il ricorso alla definizione di crisi al buio. In realtà, il recupero stesso dell’idea di crisi al buio costituisce una rappresentazione pubblica creata dalla attuale pars maior della attuale coalizione di governo: M5S e, in parte, alcune della anime del Pd. La crisi non è al buio, al massimo ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) In questi giorni si fa un discreto parlare dellaal buio, aperta dalle richieste politiche di Matteoe di Italia Viva all’esecutivo di Giuseppe. Con tale espressione si intende designare la circostanza dell’apertura formale di unadi, in assenza di maggioranza alternative, pronte a guidare l’esecutivo. L’ipostatizzazione del ruolo di creatore di caos, attribuito a Matteo, accompagna in genere il ricorso alla definizione dial buio. In realtà, il recupero stesso dell’idea dial buio costituisce una rappresentazione pubblica creata dalla attuale pars maior della attuale coalizione di: M5S e, in parte, alcune della anime del Pd. Lanon è al buio, al massimo ...

