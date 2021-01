Azzolina: “La scuola dovrebbe essere l’ultima a chiudere. Il problema non sono più i trasporti, ci sono tutte le condizioni affinché riparta in sicurezza” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Se si hanno contagi altissimi posso anche capire, ma allora se si chiude la scuola si deve chiudere tutto il resto, anzi la scuola dovrebbe essere l’ultima a chiudere. Se i contagi non sono alti, e ne abbiamo territori così, la scuola deve restare aperta: decisioni diverse non sarebbero comprese; la scuola ha un ruolo fondamentale, parliamo del futuro delle giovani generazioni che devono essere nel cuore delle istituzioni”. E’ quanto ha detto a RaiNews24 la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “sono stati messi dei soldi in più – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, il problema non è più quello dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) “Se si hanno contagi altissimi posso anche capire, ma allora se si chiude lasi devetutto il resto, anzi la. Se i contagi nonalti, e ne abbiamo territori così, ladeve restare aperta: decisioni diverse non sarebbero comprese; laha un ruolo fondamentale, parliamo del futuro delle giovani generazioni che devononel cuore delle istituzioni”. E’ quanto ha detto a RaiNews24 la ministra dell’Istruzione, Lucia. “stati messi dei soldi in più – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ilnon è più quello dei ...

