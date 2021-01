Ufficiale | il Ds Obbedio rinnova con il Renate

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilinizia il 2021 con un rinnovo, quello del Ds Antonio. Ecco la nota del club: “La società A.C.1947 Srl, in data odierna è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il Diesse Antonio, che resterà Responsabile dell’Area Sportiva del club nerazzurro fino al 30 giugno 2022”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RENATE - Il Renate, capolista nel girone A di Serie C, inaugura il proprio mercato di gennaio con un rinnovo contrattuale importante, quello del direttore sportivo Antonio Obbedio. Questa la nota dei ...Un Natale al comando per il Renate. Con il successo per 2-1 sul campo della Juventus Under 23, i ragazzi di Aimo Diana hanno certificato il +4 sulla prima inseguitrice Como, nel girone A di ...