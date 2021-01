Tommaso Zorzi non “attacca” mai Dayane Mello per un motivo (c’entra Stefano Sala) – VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tommaso Zorzi confidandosi con Cecilia Capriotti, ha fatto intendere all’amica di avere delle cose di cui parlare in merito a Dayane Mello. Di contro, l’influencer ha spiegato di non poter esporre i suoi pensieri perché Stefano Sala (ex compagno e padre di sua figlia Sofia) è uno dei suoi più cari amici. Zorzi non parla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 4 gennaio 2021)confidandosi con Cecilia Capriotti, ha fatto intendere all’amica di avere delle cose di cui parlare in merito a. Di contro, l’influencer ha spiegato di non poter esporre i suoi pensieri perché(ex compagno e padre di sua figlia Sofia) è uno dei suoi più cari amici.non parla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

