Tim down, segnalazioni di disservizi da tutta l’Italia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa mattina, si è verificato una sorta di down di Tim e numerosi utenti hanno segnalato problemi alla rete internet. Un down di Tim stamane ha messo in crisi centinaia di lavoratori e studenti. Le numerose segnalazioni, arrivate prima da Milano e dai comuni limitrofi e successivamente da altre zone del Paese, sono apparse sui L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa mattina, si è verificato una sorta didi Tim e numerosi utenti hanno segnalato problemi alla rete internet. Undi Tim stamane ha messo in crisi centinaia di lavoratori e studenti. Le numerose, arrivate prima da Milano e dai comuni limitrofi e successivamente da altre zone del Paese, sono apparse sui L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - fattoquotidiano : Tim down, internet fuori uso nella zona di Milano: boom di segnalazioni per il malfunzionamento sui social - itsgiubi : @TIM_Official siete scandalosi e vergognosi, è da ieri notte che siete in down e non aiutate minimamente i vostri clienti. schifo. #timdown - LivSimo : RT @outagedetect: ???? Critico #disservizio Internet rilevato: #TIM in #Italia dalle 5.45 ???? Mappa e analisi live ?? - Elisamp6 : RT @outagedetect: ???? Critico #disservizio Internet rilevato: #TIM in #Italia dalle 5.45 ???? Mappa e analisi live ?? -