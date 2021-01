Scoppia l'incendio nella mansarda, casa invasa dal fumo: salvata un'anziana (Di lunedì 4 gennaio 2021) PESARO - Tanto fumo e spavento per un incendio che si è sviluppato ieri mattina a Pesaro in via Gai, nella zona di Pantano, vicino a via Vincenzo Rossi. Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) PESARO - Tantoe spavento per unche si è sviluppato ieri mattina a Pesaro in via Gai,zona di Pantano, vicino a via Vincenzo Rossi.

Advertising

8e30it : Rende, scoppia incendio da una canna fumaria: in fiamme il tetto di un edificio - PalermoToday : VIDEO | Via Altofonte, scoppia un incendio nel deposito di un'attività commerciale - Centotorri : #100torri CRONACA – Settimo Torinese, petardi per far festa: scoppia un incendio in un magazzino… - serenel14278447 : Capodanno, scoppia incendio sul balcone per i botti: tentano di spegnerlo con lo spumante - Turonturastetas : Ne usciremo migliori -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia incendio VIDEO | Via Altofonte, scoppia un incendio nel deposito di un'attività commerciale PalermoToday Scoppia l'incendio nella mansarda, casa invasa dal fumo: salvata un'anziana

PESARO - Tanto fumo e spavento per un incendio che si è sviluppato ieri mattina a Pesaro in via Gai, nella zona di Pantano, vicino a via Vincenzo Rossi. LEGGI ANCHE: Mascherine ...

VIDEO | Via Altofonte, scoppia un incendio nel deposito di un'attività commerciale

Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio nel deposito di un'attività commerciale di via Altofonte. Sul posto sono intervenute diverse squadre del comando dei vigili del fuoco di Palermo, che sono riusc ...

PESARO - Tanto fumo e spavento per un incendio che si è sviluppato ieri mattina a Pesaro in via Gai, nella zona di Pantano, vicino a via Vincenzo Rossi. LEGGI ANCHE: Mascherine ...Un incendio è scoppiato ieri pomeriggio nel deposito di un'attività commerciale di via Altofonte. Sul posto sono intervenute diverse squadre del comando dei vigili del fuoco di Palermo, che sono riusc ...