“SanPa” e Vincenzo Muccioli, l’uomo forte al potere fra soldi e catene (Di lunedì 4 gennaio 2021) La docu-serie disponibile su Netflix dice molto sull’Italia Settanta-Ottanta e forse qualcosa anche su quella di oggi: possono essere violati i diritti basilari di un tossicodipendente? Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 gennaio 2021) La docu-serie disponibile su Netflix dice molto sull’Italia Settanta-Ottanta e forse qualcosa anche su quella di oggi: possono essere violati i diritti basilari di un tossicodipendente?

Advertising

NetflixIT : In occasione dell’uscita di #SanPa, la regista Cosima Spender e l’autore Carlo Gabardini ci hanno spiegato come è n… - RobRe62 : RT @wireditalia: Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti, una fig… - _ll66_ : RT @wireditalia: Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti, una fig… - wireditalia : Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti,… - CLF_Project : Praticamente Vincenzo Muccioli era l'Oscar Farinetti della tossicodipendenza #SanPa -