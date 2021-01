Robin Williams, la moglie torna a parlare della morte: “Malattia non diagnosticata” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Susan Schneider, moglie dell’attore Robin Williams, ha raccontato la verità circa lo stato di salute dell’attore al momento della morte. Il tutto verrà narrato in un documentario dal titolo “Robin’s Wish” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Williams (@RobinWilliams) Robin Williams è scomparso nel 2014, trovato privo di sensi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021) Susan Schneider,dell’attore, ha raccontato la verità circa lo stato di salute dell’attore al momento. Il tutto verrà narrato in un documentario dal titolo “’s Wish” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è scomparso nel 2014, trovato privo di sensi L'articolo proviene da YesLife.it.

“Ci sono stati tanti malintesi su quello che è successo a Robin e sulla sua malattia”. A parlare al Guardian è Susan Schneider, vedova dell’attore Robin Williams, per presentare il documentario Robin’ ...

