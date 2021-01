Rientro a scuola, Lombardia aspetta: non ha senso riaprire per pochi giorni, meglio attendere l’11 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Lombardia è pronta alla riapertura delle scuole, con i piani realizzati dalle prefetture, ma preferisce attendere e conoscere le misure nazionali per il ritorno a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laè pronta alla riapertura delle scuole, con i piani realizzati dalle prefetture, ma preferiscee conoscere le misure nazionali per il ritorno a. L'articolo .

Advertising

lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - ricpuglisi : TG1: 'il rientro a scuola INCOMBE.' Ma bastaaaaaaaaaa - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - Mirandola59 : RT @Patty66509580: Scuola, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, 'ha immaginato un'ordinanza che sposti… - MarabottiMarco : RT @annabocella: Questi sono i provvedimenti presi in Toscana per il rientro in classe. Mi sembrano buoni. Che ne pensate? #EugenioGiani #… -