Riapertura scuole, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture legate ai contagi» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ministro Boccia, la zona rossa nazionale che ha segnato le Feste natalizie finisce con la Befana. Che Italia sarà da giovedì prossimo?«Sarà ancora l?Italia che... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ministro, la zona rossa nazionale che ha segnato le Feste natalizie finisce con la Befana. Che Italia sarà da giovedì prossimo?«Sarà ancora l?Italia che...

MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - alias16g : RT @francofontana43: Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - DavideMoreo : RT @biancavschiller: Riapertura della scuole. Ancora non ho capito perché va bene buttare soldi per i banchi con le rotelle, ma non sia fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole il 7 gennaio, il fronte dei no aumenta. Crepe anche nella maggioranza. L’ombra del rinvio sempre più viva Orizzonte Scuola Superiori, presidi divisi sul rientro. "Evitiamo di aprire per poi richiudere"

Pareri opposti tra i presidi dei licei milanesi sulla data di riaperture delle scuole superiori, inizialmente fissata il 7 gennaio, messa in forse due giorni fa con l'ipotesi di slittamento al 18, e ...

Covid-19: le scuole e i casi asintomatici tra i più giovani

Tra gli studenti il problema non è tanto il Covid-19, ma i casi asintomatici che possono comunque trasmettere il coronavirus ...

Pareri opposti tra i presidi dei licei milanesi sulla data di riaperture delle scuole superiori, inizialmente fissata il 7 gennaio, messa in forse due giorni fa con l'ipotesi di slittamento al 18, e ...Tra gli studenti il problema non è tanto il Covid-19, ma i casi asintomatici che possono comunque trasmettere il coronavirus ...