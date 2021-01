Recovery, punto per Renzi: dalla bozza salta il centro di Cyber Security (Di lunedì 4 gennaio 2021) Depennato il centro nazionale sulla Cyber Security, più risorse alla sanità e alle ‘infrastrutture sociali’ per famiglie e giovani. Secondo quanto si apprende da fonti del governo, sono alcune delle modifiche su cui è al lavoro il ministero dell’Economia, sulla base delle sollecitazioni delle forze di maggioranza, fra cui i temi sollevati da Italia Viva. Crescono anche istruzione, tutela del territorio, cultura e turismo. Resta in sospeso il capitolo ‘governance’, che è lasciato al confronto fra il presidente del consiglio e le forze di maggioranza. Più investimenti e più fondi per i servizi sociali, la disabilità, l’integrazione sociosanitaria, per i giovani, il terzo settore, gli anziani e per gli asili nido. Sono alcune delle modifiche alla bozza del Recovery Plan che starebbero andando, a quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Depennato ilnazionale sulla, più risorse alla sanità e alle ‘infrastrutture sociali’ per famiglie e giovani. Secondo quanto si apprende da fonti del governo, sono alcune delle modifiche su cui è al lavoro il ministero dell’Economia, sulla base delle sollecitazioni delle forze di maggioranza, fra cui i temi sollevati da Italia Viva. Crescono anche istruzione, tutela del territorio, cultura e turismo. Resta in sospeso il capitolo ‘governance’, che è lasciato al confronto fra il presidente del consiglio e le forze di maggioranza. Più investimenti e più fondi per i servizi sociali, la disabilità, l’integrazione sociosanitaria, per i giovani, il terzo settore, gli anziani e per gli asili nido. Sono alcune delle modifiche alladelPlan che starebbero andando, a quanto ...

Advertising

infoitinterno : Recovery, punto per Renzi: dalla bozza salta il centro di Cyber Security - G_B0TTAZZI : RT @HuffPostItalia: Recovery, punto per Renzi: dalla bozza salta il centro di Cyber Security - HuffPostItalia : Recovery, punto per Renzi: dalla bozza salta il centro di Cyber Security - egazette1 : RT @Greenpeace_ITA: #RecoveryPlan, la nuova versione oggi a Conte e rispunta il progetto CCS a Ravenna. Altro che Rivoluzione verde, finora… - Roky99760738 : RT @enzoben43: Il PD,da sempre favorevole al Mes,non tiene il punto per non alienarsi le simpatie del M5S. E poco importa se il Recovery pl… -