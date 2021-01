Procede l’ambientamento di Michela Persico a Rennes | partite anche le lezioni di francese

Leggi su golssip

(Di lunedì 4 gennaio 2021)sta facendo di tutto per vivere al meglio l'esperienza in Francia. Volata aper stare al fianco di Daniele Rugani, trasferitosi in Ligue 1, la bella showgirl ne sta approfittando per ambientarsi al meglio e conoscere nuove cose. Tra le varie attività, come testimonia la foto postata su Instagram,ledi lingua. Golssip.