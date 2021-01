Palermo, in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputate (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Palermo deve incrementare le vittorie esterne per dare una svolta alla propria stagione.Palermo, Boscaglia perde Marconi: contro la Cavese da valutare Lancini, scalda i motori PerettiIl trend in trasferta della compagine di mister Roberto Boscaglia non è per nulla invidiabile. Come conferma l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', i rosanero finora hanno ottenuto una sola vittoria, tre pareggi e altrettante sconfitte a fronte di sette gare disputate. L'unico successo lontano dal "Barbera" di questa prima parte di campionato è avvenuto in casa della Juve Stabia, da quella gara in poi il Palermo non ha addirittura più violato la porta avversaria. Il gruppo guidato dal tecnico gelese ha bisogno di aggredire in modo differente i match lontano da casa, al momento i Rosa hanno il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildeve incrementare le vittorie esterne per dare una svolta alla propria stagione., Boscaglia perde Marconi: contro la Cavese da valutare Lancini, scalda i motori PerettiIl trend indella compagine di mister Roberto Boscaglia non è per nulla invidiabile. Come conferma l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', i rosanero finora hanno ottenuto una sola vittoria, tre pareggi e altrettante sconfitte a fronte di sette. L'unico successo lontano dal "Barbera" di questa prima parte di campionato è avvenuto in casa della Juve Stabia, da quella gara in poi ilnon ha addirittura più violato la porta avversaria. Il gruppo guidato dal tecnico gelese ha bisogno di aggredire in modo differente i match lontano da casa, al momento i Rosa hanno il ...

Con il nuovo anno il Palermo ha ripreso ad allenarsi a pieno regime con un unico obiettivo: fare sei punti nelle prime due uscite di questo 2021, contro Cavese e Virtus Francavilla. Bisogna ritrovare ...

