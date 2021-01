Negazionista si ammala di Covid: “Credevo fosse una recita, ora mi hanno intubato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Negazionista si ammala di Covid: “Credevo fosse una farsa, è tutto vero” Un 54enne originario di Fano si è ammalato di Covid dopo mesi trascorsi a negare la gravità del virus. Daniele Egidi, tecnico informatico, ha raccontato la sua storia al Resto del Carlino dopo giorni trascorsi in ospedale, dove è stato intubato. “Sminuivo il lavoro sanitario, quei medici e infermieri che come palombari curavano i malati. Li Credevo più o meno attori magari inconsapevoli di una generale messinscena. Invece è tutto vero”, ha dichiarato Egidi, che ora è ricoverato al San Salvatore di Pesaro a causa della polmonite bilaterale, anche se in fase di ripresa. “Sul Coronavirus non avevo capito niente oppure non volevo capire. Rifiutavo inconsciamente ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)sidi: “una farsa, è tutto vero” Un 54enne originario di Fano si èto didopo mesi trascorsi a negare la gravità del virus. Daniele Egidi, tecnico informatico, ha raccontato la sua storia al Resto del Carlino dopo giorni trascorsi in ospedale, dove è stato. “Sminuivo il lavoro sanitario, quei medici e infermieri che come palombari curavano i malati. Lipiù o meno attori magari inconsapevoli di una generale messinscena. Invece è tutto vero”, ha dichiarato Egidi, che ora è ricoverato al San Salvatore di Pesaro a causa della polmonite bilaterale, anche se in fase di ripresa. “Sul Coronavirus non avevo capito niente oppure non volevo capire. Rifiutavo inconsciamente ...

