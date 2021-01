Napul’è Pino Daniele | sei anni senza l' ”uomo in blues”

Leggi su dire

(Di lunedì 4 gennaio 2021) NAPOLI – Non c’è vicolo, né piazza, né angolo di Napoli che non sia stato evocato nella sconfinata discografia di Pino Daniele, l’artista che meglio ha saputo raccontare e incarnare lo spirito e la ricchezza di un popolo dalle mille sfaccettature. E quella ‘Napul’è mille culure’, da sei anni, di colori, ne ha uno in meno. Era la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2015 quando una notizia inaspettata sconvolse le vite dei napoletani e di tutti gli amanti della buona musica. La scomparsa dell’’uomo in blues” che era, e resta, il simbolo di una generazione di artisti che hanno reso grande Napoli, fu accolta con un moto spontaneo capace di riversare in poche ore migliaia di persone in strada, tutti riuniti in una piazza Plebiscito gremita per dire al loro idolo “Ciao guagliò”.