Napoli, l’ex Ancelotti: “Zielinski è completo. Vi spiego perchè Lozano ha avuto difficoltà” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l’ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti attualmente all’Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio Uno, all’interno della trasmissione Radio Anch’io Sport. L’allenatore di Reggiolo torna parlare del Napoli: “Zielinski è un centrocampista completo, con me ha giocato in tutte le posizioni. Gli è sempre mancata la continuità ma ha grandi qualità: è dinamico e abile con la palla. Quello che gli è mancata è la continuità di prestazione. Per quel che riguarda Lozano credo sia un giocatore che ha qualcosa di speciale, la velocità. È molto rapido. L’anno scorso ha avuto difficoltà perché è stato comprato gli ultimi giorni di mercato”. Poi qualche consiglio a Pirlo: “Niente di particolare, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutitecnico del, Carloattualmente all’Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio Uno, all’interno della trasmissione Radio Anch’io Sport. L’allenatore di Reggiolo torna parlare del: “è un centrocampista, con me ha giocato in tutte le posizioni. Gli è sempre mancata la continuità ma ha grandi qualità: è dinamico e abile con la palla. Quello che gli è mancata è la continuità di prestazione. Per quel che riguardacredo sia un giocatore che ha qualcosa di speciale, la velocità. È molto rapido. L’anno scorso haperché è stato comprato gli ultimi giorni di mercato”. Poi qualche consiglio a Pirlo: “Niente di particolare, ...

Advertising

nonnadedi : RT @oillocoillann: Una mia cara amica, ex medico super brava presso il cardarelli di napoli, in pensione da meno di un anno, mi ha detto ch… - AntonioOpallo61 : RT @oillocoillann: Una mia cara amica, ex medico super brava presso il cardarelli di napoli, in pensione da meno di un anno, mi ha detto ch… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ancelotti sicuro: “Lozano in difficoltà perchè preso tardi lo scorso an… - Margher69152351 : RT @oillocoillann: Una mia cara amica, ex medico super brava presso il cardarelli di napoli, in pensione da meno di un anno, mi ha detto ch… - CostanzaBattis1 : RT @oillocoillann: Una mia cara amica, ex medico super brava presso il cardarelli di napoli, in pensione da meno di un anno, mi ha detto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ex Palermo: estorsione e diffamazione, chiesti 11 anni e mezzo per ex direttore Telejato Maniaci Affaritaliani.it