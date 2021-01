LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Peterhansel allunga Sainz nelle auto, bene Barreda Bort tra le moto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 auto – Dopo 398 km conserva un ampio margine il francese Stephane Peterhansel, su X-Raid Mini JCW Team, che ora vanta 7’27” nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra. 10.25 QUAD – Al settimo rilevamento il cileno Giovanni Enrico, della Enrico Racing Team, passa in seconda posizione, con appena 46? di ritardo dallo statunitense Pablo Copetti, della MX Devesa by Berta. 10.20 moto – Al decimo rilevamento è in testa lo spagnolo Joan Barreda Bort, della Monster Energy Honda Team 2021, con 9’34” sul rappresentante del Botswana, Ross Branch, su Monster Energy Yamaha Rally Team e 10’50” sul cileno José Ignacio Cornejo Florimo, compagno di squadra del ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.55– Dopo 398 km conserva un ampio margine il francese Stephane, su X-Raid Mini JCW Team, che ora vanta 7’27” nei confronti dello spagnolo Carlos, suo compagno di squadra. 10.25 QUAD – Al settimo rilevamento il cileno Giovanni Enrico, della Enrico Racing Team, passa inposizione, con appena 46? di ritardo dallo statunitense Pablo Copetti, della MX Devesa by Berta. 10.20– Al decimo rilevamento è in testa lo spagnolo Joan, della Monster Energy Honda Team, con 9’34” sul rappresentante del Botswana, Ross Branch, su Monster Energy Yamaha Rally Team e 10’50” sul cileno José Ignacio Cornejo Florimo, compagno di squadra del ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Dakar 2021 seconda tappa in DIRETTA: Peterhansel distanzia Sainz nelle auto molto indietro Toby Price tra le m… - infoitsport : Dove vedere Parigi Dakar 2021: streaming gratis, percorsi, piloti e diretta tv in chiaro? Live - OA_Sport : LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Carlos Sainz e Stephane Peterhansel si sfidano tra le auto, Toby Price g… - Speedliveit : Ottimo inizio per la Squadra Corse Angelo Caffi alla Dakar Classic - Speedliveit : OTTIMO INIZIO PER LA SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI ALLA DAKAR CLASSIC -