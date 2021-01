Il duetto di Emma e Alessandra Amoroso è Pezzo Di Cuore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il duetto di Emma e Alessandra Amoroso è finalmente reale. Tanti i fan a chiederlo a gran voce che oggi possono festeggiare la lieta notizia. Si intitola Pezzo Di Cuore. I primi indizi a proposito di una collaborazione tra le due artiste si devono alla giornata di ieri. Il 2021 è iniziato all’insegna dei primi segnali sui social: entrambe hanno modificato la propria immagine profilo ed entrambe hanno anticipato di avere in serbo per i fan notizie imperdibili. Emma Marrone, poi, ha lanciato un conto alla rovescia che ha portato fino alle ore 15.00 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Il duetto di Emma e Alessandra Amoroso è ufficialmente in programma, confermato dalle dirette interessate. Il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildiè finalmente reale. Tanti i fan a chiederlo a gran voce che oggi possono festeggiare la lieta notizia. Si intitolaDi. I primi indizi a proposito di una collaborazione tra le due artiste si devono alla giornata di ieri. Il 2021 è iniziato all’insegna dei primi segnali sui social: entrambe hanno modificato la propria immagine profilo ed entrambe hanno anticipato di avere in serbo per i fan notizie imperdibili.Marrone, poi, ha lanciato un conto alla rovescia che ha portato fino alle ore 15.00 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Ildiè ufficialmente in programma, confermato dalle dirette interessate. Il nuovo ...

Advertising

IlContiAndrea : #Emma e #AlessandraAmoroso in duetto assieme con #PezzoDiCuore - __m_r_s___ : RT @IlContiAndrea: #Emma e #AlessandraAmoroso in duetto assieme con #PezzoDiCuore - elenadiciassett : RT @IlContiAndrea: #Emma e #AlessandraAmoroso in duetto assieme con #PezzoDiCuore - ila035 : RT @IlContiAndrea: #Emma e #AlessandraAmoroso in duetto assieme con #PezzoDiCuore - sunshjnem : Un duetto Emma Alessandra Amoroso lo aspettavo da 20 anni -